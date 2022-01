Deolane Bezerra e Kamila Simioni - Reprodução Internet

Publicado 10/01/2022 18:23

fotogaleria Rio - Deolane Bezerra, participou do programa 'Hora do Faro', apresentado por Rodrigo Faro. Na ocasião, a viúva de MC Kevin comentou sobre o desentendimento que teve com Kamila Simioni. A polêmica aconteceu por conta dos comentários negativos feitos por Kamila sobre a festa da Doutora.

"Se as pessoas acham que é uma divisão, beleza. Mas quando ela falou que não tinha comida e bebida, ai eu me manifestei. Foram 200 garrafas de uísque, não sei quantas de vodka, de gin. O buffet estava sendo reposto às 5h da manhã. Ela ainda falou que gastou não sei quanto para ir, para mim o mais baixo foi ela, que comprou um presente, leva pra aniversariante e traz de volta", disse a Advogada.

Porém, após ver as declarações de Deolane, Kamila não ficou calada e rasgou o verbo. "Aí você vê que a pessoa só gosta de latir pela internet… quando ela entra numa live, eu entro na live dela, eu faço meus comentários, sem classe nenhuma, porque hoje eu não estou com classe, mando solicitação pra entrar na live dela e não é porque eu quero biscoito dela não. Porque se se ela fala atrás das câmeras, ela tem que falar comigo também, mesmo que seja na live dela. Meu amor, você é só gogó", começou ela.

"Em uma live você me chamou de rodada, mulher de vários homens, coisa que eu nunca fui, mas ao mesmo tempo, você esqueceu que quem fez cirurgia plástica para apertar a ‘perseguida’ foi você, e não eu. Então quem é a pessoa rodada aqui?", continuou.

"Vai curtir seu momento, as coisas que você está conquistando. Tenho certeza que cada dia que passa você vai se tornar uma pessoa melhor, não que você não seja, mas porquê a gente amadure muito nesse muito nesse mundo. E tira língua do meu c*, que eu quero andar", completou Kamila.