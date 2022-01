Maria Lina entregou detalhes de viagem à Dubai - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2022 18:14

Rio - Maria Lina compartilhou detalhes de sua viagem para Dubai, nos Emirados Árabes, com os seguidores. A ex-noiva de Whindersson Nunes revelou que marcou a viagem em cima da hora e acabou pagando 35 mil reais apenas na hospedagem.

"Como planejamos a viagem dez dias antes de irmos, acabamos pagando um pouco mais caro que o normal... O hotel para nós três saiu 35 mil reais", disse. "(As coisas são) muito mais caras que aqui no Brasil. As pastas de dente, por exemplo, estão acima de 30 reais."