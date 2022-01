Eliana - Divulgação

Publicado 10/01/2022 22:06

Rio - Um fã de Eliana foi agredido por um motorista de aplicativo após tentar invadir a sede do SBT, em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo informações divulgadas na segunda-feira, o fã deu um calote no motorista da plataforma e revoltou o condutor do veículo.

O caso aconteceu na sexta-feira (7), quando o fã foi até a sede do SBT. Ao chegar, o rapaz disse para os seguranças da emissora que foi convidado por Eliana para conhecer o local. A desculpa não convenceu os seguranças do SBT, que barraram a entrada do fã.

Ele retornou ao carro de aplicativo e solicitou que o motorista voltasse para o ponto de partida da viagem. Mas segundo o site 'TV Pop', o motorista exigiu o pagamento da primeira parte da corrida. O fã contou que não teria dinheiro para a viagem, o que irritou o motorista.

O fã foi jogado do carro pelo motorista, que o agrediu com socos e pontapés e deixou o cliente na rodovia Anhanguera, próximo à portaria do SBT. Por volta de 5h10, a equipe da emissora percebeu que o rapaz estava desacordado no local e os seguranças prestaram os primeiros socorros.

Para o 'Notícias da TV', o SBT confirmou a ida do fã à sede da emissora e informou que Eliana e a equipe não estavam no SBT no dia do ocorrido.