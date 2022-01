Batoré e Carlos Alberto de Nóbrega - Reprodução

Publicado 11/01/2022 07:33

São Paulo - Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador de "A Praça É Nossa", contou que o pai ficou em choque após receber a notícia da morte do ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré, aos 61 anos.

Marcelo disse ao "Splash", do "Uol", que o pai tomou calmante para dormir. "Para mim, foi um choque, um soco na cara. Não sabia que (Batoré) estava doente. Quando você vê doente, vai morrendo aos poucos", disse Marcelo.

"Mas de uma hora para outra, morre sem você saber. Meu pai está em choque [...] Falei com meu pai, ele está muito triste, tomou calmante para dormir. Farei a mesma coisa", contou. Marcelo comentou sobre a trajetória da Batoré no SBT, as primeiras participações aconteceram na década de 1980 como figurante.

"Trabalhou muitos anos com a gente, era figurante no começo como garçom. Um dia, meu irmão foi assistir a um show, gostou, falou com meu pai que ele era muito engraçado. Meu pai chamou para fazer o teste, já que já estava na Praça", disse.

"Fez um teste desse personagem chamado Batoré. Na primeira vez, todo mundo aplaudiu, aprovou, de cara. Muito engraçado", contou. Batoré saiu do 'A Praça é Nossa' em 2004 e passou 13 anos sem falar com Carlos Alberto de Nóbrega e só retornou o contato por causa da participação em 'Velho Chico', na Globo.

"Aconteceu sair do SBT, que resolveu cortar os artistas e despesas. Ele ficou magoado com meu pai, mas não foi meu pai, foi a ocasião. Então, ficaram sem se falar por um tempo. Fez a novela na Globo, depois o Celso Portiolli ficou sabendo e fez programa para botar os dois juntos. Foi muito legal, os dois se viram, começaram a chorar, se abraçaram", disse.

"Quando acabou o problema, ele voltou para a 'Praça'. A gente sabia que tinha um problema de saúde, mas ele não dizia o que era. Precisou parar novamente. Ficou fora por um tempo e eu estava pensando em chamá-lo para participar da 'Praça' até sabermos hoje", disse Marcelo, lembrando a participação de Batoré no programa em 2019.

Morte de Batoré

O humorista morreu aos 61 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Batoré morreu em decorrência de um câncer, após atendimento na Unidade de Pronto Atendimento de Pirituba, na capital paulista.