Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Larissa ManoelaReprodução/Instagram

Publicado 11/01/2022 09:29

Rio - Larissa Manoela, de 21 anos, encantou os seguidores ao posar em piscina de frente para o mar. No clique, compartilhado nesta segunda-feira pelo Instagram, a atriz optou por usar um biquíni sem alça, o famoso "tomara que caia".

Na legenda, a artista filosofou. "O meu caminho é iluminado pela luz que carrego no meu coração", escreveu ela, que vai estrear na telinha da Globo em fevereiro com a novela "Além da Ilusão", na qual vai fazer par romântico com Rafa Vitti.