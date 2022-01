Rodrigo Faro curte férias em Dubai com a esposa, Vera Viel, e as filhas, Clara, Maria e Helena - Reprodução/Instagram

Rio - Rodrigo Faro, de 48 anos, está em Dubai, nos Emirados Árabes, com a família e não deixa de compartilhar as aventuras com os seguidores no Instagram. Nesta terça-feira, ele posou ao lado da esposa, Vera Viel, e das filhas, Clara, Maria e Helena. "Dubai, dia 2 com minhas mulheres", escreveu o apresentador na legenda.

Antes, ele já havia ficado surpreso com uma ponte de vidro no ponto em que divide a cidade em duas partes. "Olha essa passarela de vidro a 150 metros de altura no famoso prédio porta retrato que divide a Dubai antiga e a Dubai moderna. É lindo, mas dá um leve cagaço", pontuou o apresentador.

