Antonia FontenelleReprodução

Publicado 11/01/2022 10:28

Rio - Antônia Fontenelle causou polêmica ao dar sua opinião sobre a morte do humorista Batoré, aos 61 anos, vítima de um câncer. A influenciadora digital chamou o comediante de "covarde" e disse que "não é porque ele morreu, que passou a ser santo".

"Hoje morreu um cearense, que todos chamam de humorista, e que pra mim ele não passava de um cara covarde, machista e que me apontou, me julgou, foi cruel, foi covarde comigo, sem nunca ter me visto na vida, sem nunca eu ter feito nada com ele, o tal do Batoré. Agora um monte de gente: coitadinho, Batoré morreu! Coitadinho o c*, não é porque ele morreu, que ele passou a ser santo e vai morar com Deus”, esbravejou Antônia nos Stories, do Instagram.



A influenciadora digital e Batoré tinham uma briga antiga. Em 2019, ela chegou a processá-lo e pediu R$ 110 mil de indenização por danos morais após Batoré chamá-la de "rapariga". O humorista se ofendeu após Antônia fazer críticas ao estado de Alagoas. Na ocasião, o ator Henri Castelli havia sido agredido em um bar do estado.

"Turistas do Brasil, cuidado quando vocês forem para Alagoas, cuidado mulheres com seus maridos, porque eles podem apanhar covardemente, e cuidado homens com suas mulheres, porque elas também podem sofrer alguma violência", disse Antônia, na época.