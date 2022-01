Marina Ruy Barbosa - Reprodução/Instagram

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 26 anos, usou o Instagram Stories nesta segunda-feira para fazer um desabafo sobre escolhas profissionais. Na postagem, ela falou sobre abrir mão de "várias coisas para correr atrás dos sonhos".

"Hoje estou emotiva, mais do que o normal (risos). Mas vocês não fazem ideia de tudo que significa pra mim ver hoje a Shop Ginger crescendo em tão pouco tempo, mas com muito trabalho, sim. (...) Eu abri mão de várias coisas durante minha vida pra correr atrás de sonhos e buscar meu crescimento profissional", declarou ela.

Na sequência, a atriz ainda falou que muitos duvidavam dela. "Já ouvi que trabalho demais, que deveria me importar menos. Muita gente me dizia que era melhor eu não arriscar, que eu não seria capaz de montar um negócio do zero como esse sem experiência. Mas são meus sonhos. E eu preciso acreditar neles. E acreditar em mim. E ver que as coisas estão dando certo, me dá um carinho tão grande no coração", completou.