Publicado 11/01/2022

Rio - Solteiras, as ex-BBBs Juliette Freire e Ana Clara Lima falaram sobre a vida de solteira após participarem do "Big Brother Brasil". As influenciadoras abriram o coração em conversa com a jornalista Renata Ceribelli, dona do podcast "Prazer, Renata".

"Agora estou fraquíssima... Não estou aproveitando como deveria. Ou estou trabalhando, ou sou tímida ou os homens não chegam", disse Juliette, vencedora da 21ª edição. "Eu já vivi muitos dilemas. Se a pessoa quer, ela quer. Será que estou com algum problema? Será que estou feia? É insegurança? Já parei para pensar sobre isso, mas aceitei minha batalha", completou Ana Clara, finalista da 18ª edição.

Além de Juliette e Ana, Thelma Assis também participou do bate-papo. As três foram questionadas se tiveram algum susto ou surpresa em relação à imagem passada ao público durante o período de confinamento.

"A principal questão do programa é aprender a lidar com a opinião dos outros. Quando deixei a casa, pude perceber que as pessoas enxergavam qualidades nunca vistas e até mesmo menosprezadas por mim. Há um grande dilema de autenticidade, uma vez que as pessoas criam expectativas e esperam algo de você que muitas vezes não é exatamente o que falaria ou faria", comentou Ana Clara.

"A minha edição foi a primeira a adotar o formato camarote e pipoca e, naquela época, a questão ‘número de seguidores’ ficou ainda mais em evidência, pois anônimos disputariam um prêmio com famosos, seguidos por uma rede imensa de fãs e admiradores. Concordo quando a Ana fala que o público nos enxerga de uma forma que nós mesmos nunca pensamos. Eu deixei a casa sem a menor noção do impacto da minha participação", completou Thelminha.

"Acredito na responsabilidade e representatividade do participante. É gratificante ver como as pessoas te amam, mas assusta e a adaptação é difícil, afinal, o que você faz de bom é muito bom, mas quando é ruim, é julgada demais", ponderou Juliette.