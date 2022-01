Lucas Jagger e Luciana Gimenez - Reprodução

Publicado 11/01/2022 12:20

Rio - Luciana Gimenez abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, na segunda-feira, e se irritou ao ser questionada por alguns seguidores sobre a sexualidade de seu filho mais velho, Lucas Jagger, de 22 anos, fruto do relacionamento da apresentadora com o roqueiro Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones. "O Lucas é homossexual ou hétero?", perguntou um seguidor. "Por que? Faz diferença?", rebateu Luciana.

Uma outra pessoa insistiu no assunto. "Ninguém perguntou se faz diferença, e sim se ele é gay ou não", disse o internauta. "Estamos nisso ainda? Rola uma certa obsessão, hein?", disse a apresentadora, se recusando a responder a pergunta.

Luciana estava respondendo os questionamentos dos fãs enquanto estava em um voo para Aspen, no Colorado, Estados Unidos, onde vai passar férias com Lucas e o filho mais novo, Lorenzo. Luciana contou que o namorado, Renato Breia, não viajou com eles por conta do trabalho.