Surfista Ítalo Ferreira assume namoro com ex-Miss Paraíba Ana Clara Madeira - Reprodução Internet

Surfista Ítalo Ferreira assume namoro com ex-Miss Paraíba Ana Clara MadeiraReprodução Internet

Publicado 11/01/2022 14:15

Rio - O surfista Ítalo Ferreira assumiu publicamente seu namoro com a ex-Miss Paraíba Ana Carla Medeira. A jovem tem 24 anos e também é conhecida por ter participado do reality show "The Circle Brasil". O surfista postou no Instagram uma foto em que aparece em Fernando de Noronha com Ana. "Colecionando momentos", escreveu na legenda da foto.

fotogaleria

O casal passou o Réveillon juntos no arquipélago. Destaque nas Olimpíadas de Tóquio, Ítalo chegou a flertar com a ex-BBB Juliette em outubro do ano passado. Mas tudo ficou apenas no flerte mesmo e eles não chegaram a engatar um romance.