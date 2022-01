Corpo de Batoré é velado em Cabreúva, no interior de São Paulo - Reprodução / TV Tem

Corpo de Batoré é velado em Cabreúva, no interior de São PauloReprodução / TV Tem

Publicado 11/01/2022 14:34 | Atualizado 11/01/2022 14:35

Rio - O corpo do humorista Ivanildo Gomes Nogueira, de 61 anos, mais conhecido como Batoré, foi velado e sepultado ginásio multiuso de Cabreúva, no interior de São Paulo, nesta terça-feira. Batoré morreu após uma parada cardíaca na tarde de segunda-feira. Ele estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, na Zona Norte de São Paulo.

fotogaleria

O velório começou por volta das 9h e até às 10h foi restrito a amigos e familiares. Depois, das 10h às 12h, a cerimônia de despedida foi aberta ao público. Ivanildo foi velado usando o chapéu de seu personagem mais famoso, Batoré. O sepultamento aconteceu por volta das 14h, no Cemitério Municipal de Cabreúva.

De acordo com o empresário de Ivanildo, ele teve dificuldade para respirar e inchaço nas pernas no domingo. O artista foi levado para a UPA, onde ficou internado. Na manhã de segunda, ele chegou a melhorar e conversou com o filho. No entanto, por volta das 15h, sofreu a parada cardiorrespiratória.

Ivanildo nasceu em Serra Talhada, Pernambuco e se mudou para São Paulo criança. O principal personagem do artista foi o Batoré, que fez sucesso no programa 'A Praça É Nossa'. Conhecido pelos bordões “você pensa que é bonito ser feio?” e “ah, para, ô”, o humorista permaneceu na atração até 2016. Logo depois, ele foi contratado pela Globo para a novela 'Velho Chico'. Na trama, ele interpretou o delegado Queiroz. O ator também participou da série 'Os Exterminadores do Além', ao lado de Danilo Gentili, veiculado pelo SBT em 2021, tendo sido este seu último trabalho na TV.