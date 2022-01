Sem camisa, Chay Suede treina boxe em praça de São Paulo

Rio - Chay Suede treinou boxe em uma praça do bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo, na manhã desta terça-feira. Sem camisa, o ator mostrou sua boa forma e suas tatuagens no local. Chay está de folga das novelas desde o fim de "Amor de Mãe", no ano passado. O ator renovou seu contrato com a TV Globo no finalzinho de 2021, mas seu próximo trabalho na emissora ainda não foi divulgado.

