Betty White, atriz e comediante norte-americana - AFP

Publicado 11/01/2022 15:15

São Paulo - A atriz e comediante Betty White morreu de um derrame que teve seis dias antes de sua morte em 31 de dezembro, aos 99 anos, segundo seu atestado de óbito. A amada atriz de "As Supergatas" e "Mary Tyler Moore Show" morreu em sua casa em Brentwood, em Los Angeles (EUA), como resultado de um acidente vascular cerebral (AVC) em 25 de dezembro, o termo médico para um derrame, de acordo com o atestado de óbito do condado de Los Angeles. A causa foi fornecida pelo médico de White, como é típico nesses casos.

Ela foi cremada e seus restos mortais foram entregues na sexta-feira, 7, a Glenn Kaplan, o homem encarregado da diretiva avançada de assistência médica de White. Jeff Witjas, agente e amigo de longa data de White, que primeiro confirmou sua morte à Associated Press, disse que estava ficando perto de sua casa em Los Angeles durante a pandemia.

White, cujas habilidades cômicas e charme para qualquer coisa fizeram dela um pilar da televisão por mais de 60 anos, morreu menos de três semanas antes de seu 100º aniversário. A atriz foi celebrada por várias gerações de fãs. O presidente Joe Biden, o comediante Mel Brooks e muitas outras celebridades e líderes proeminentes prestaram homenagem a Betty White após a morte dela Fonte: Associated Press.