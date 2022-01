Mayra Cardi - reprodução do instagram

Publicado 11/01/2022 18:17

Rio - Mayra Cardi, 38 anos, abriu o jogo sobre perdoar traição em uma entrevista ao podcast de Joel Jota. A coach, que reatou o casamento com o ator Arthur Aguiar após traições, criticou mulheres que sentem faltas dos seus antigos parceiros, porém não voltam por amor próprio.

fotogaleria

"As mulheres que me encontram na rua e falam: eu não vou admitir, eu amo o meu marido mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo para ela: não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você", disse ela.

Quem não gostou muito da declaração de Mayra foram os internautas e fizeram muitas críticas.

"Mayra Cardi diz: volte com a pessoa que te trai e arruinou sua saúde mental pq vc se ama. Ela tá dando a oportunidade dele da o segundo tiro porque o primeiro não matou! Relacionamento tóxico o mal do século!", disse uma seguidora.



"Esse discurso da Mayra Cardi, que afirma que aceitar 18 chifres é amor próprio é tão tóxico quanto a relação que faz ela achar isso", disparou outro.