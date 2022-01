MC Poze dá dinheiro a funcionários em condomínio e segurança acaba sendo demitido - Reprodução do Instagram

Publicado 11/01/2022 18:58

Rio - Uma boa ação de MC Poze terminou com a demissão de um funcionário de seu condomínio. Tudo começou quando o funkeiro compartilhou vídeos em que aparecia distribuindo dinheiro para alguns trabalhadores do local, nesta segunda-feira. Nas imagens, é possível ver o cantor com notas de R$ 100. No entanto, após aceitar a 'caixinha', o segurança do local acabou sendo demitido.

O caso foi exposto pelo próprio segurança, o Bernardo Henrique, através do Instagram, nesta terça-feira. "A empresa explicou que não se pode pedir nada aos moradores, nem sequer um copo d'água. Ontem, o MC Poze chegando de um show, encostou o carro do meu lado, me deu 100 reais para tomar um café. Eu aceitei e agradeci. O dono da empresa publicou o vídeo o grupo da empresa e perguntou quem era. Falei sobre o caso com meu supervisor, o que tinha acontecido. Meu supervisor tentou conversar com o dono da empresa, mas não teve muito diálogo. Fui até o grupo e me acusei... Ele mandou eu devolver o dinheiro, Disse que não tinha mais... Ele me demitiu", disse.

Ao saber da história, MC Poze deu uma ajuda financeira a Henrique e se desculpou pelo ocorrido. O funkeiro fez duas transferências de R$10 mil (cada) para o segurança. "Espero que essas duas transferências te ajudem, guerreiro. Estamos juntos. E desculpe qualquer coisa", escreveu o cantor.