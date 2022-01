Fabiula Nascimento dá à luz filhos gêmeos - reprodução do instagram

Publicado 11/01/2022 19:27 | Atualizado 11/01/2022 19:31

Rio - Fabiula Nascimento deu à luz filhos gêmeos, Roque e Raul, neste domingo, dia 9. Os bebês são fruto do relacionamento da atriz com Emilio Dantas. O casal anunciou a chegada dos pequenos apenas nesta terça-feira, através do Instagram, ao publicar uma fotinho da família completa.

"Nascemos", escreveu Emilio. Através dos comentários, Fabiula regiu: 'Que coisa louca e linda é a vida!'. Vários famosos comemoraram a notícia. "Ah, parabéns, amores! Quanta alegria! Muito amor! Que Deus abençoe imensamente, curtam bastante!", comentou Yanna Lavigne. "Todas as bençãos", desejou Camila Pitanga. "Eu amo vezes agora", destacou Fernanda Gentil. "Parabéns. Que amores! Aproveitem cada minuto", disse Fátima Bernardes.