Deborah Secco - reprodução do instagram

Deborah Seccoreprodução do instagram

Publicado 11/01/2022 21:52 | Atualizado 11/01/2022 21:54

Rio - Deborah Secco, de 42 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar algumas fotos de biquíni no Instagram, nesta terça-feira. Nas imagens, a atriz exibiu a barriga chapada e o bumbum na nuca. "Só pra dizer que estou com saudade do sol", escreveu ela na legenda.

A esposa de Hugo Moura e mamãe de Maria Flor recebeu vários elogios dos fãs. "Roubou a beleza do mundo todo!", disse um. "Gente tá cada dia mais nova.. o shape tá perfeito", destacou outro. "Um corpo é um corpo", opinou um terceiro.