Publicado 12/01/2022 08:09

Rio - Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu Liberato, entrou na Justiça para cobrar a correção dos valores da pensão que ela recebe do espólio do apresentador. Ela recebe mensalmente o pagamento de 10 mil dólares, o que dá cerca de R$ 55.689,00. Mas, de acordo com o advogado de Rose Miriam, os valores não foram pagos de forma correta.

"Até a presente data, o espólio deixou de pagar US$ 55.993,74 (cerca de R$ . Deste valor indicado, tem-se que a quantia de US$ 42.526,51 corresponde às diferenças originárias calculadas em dólar, mais a sua devida atualização, correspondente aos adicionais no importe de US$ 13.467,23. Tal valor, somado aos honorários advocatícios da presente execução – outros US$ 5.599,37 – totaliza o montante de US$ 61.593,11", diz o texto enviado ao portal "Em Off". O valor pedido por Rose Miriam, em reais, seria o equivalente a aproximadamente R$ 350 mil.

Rose Miriam foi companheira de Gugu Liberato por 19 anos. Ela é mãe dos filhos do apresentador, mas nunca foi casada oficialmente com ele. Por isso, ela não é considerada herdeira do espólio de R$ 1 bilhão deixado por Gugu. O valor de 10 mil dólares por mês foi estipulado por ser a quantia que ela recebia quando ele ainda era vivo, para custear a casa em que ela e os filhos moravam, em Orlando, nos Estados Unidos.