Gil do VigorReprodução/Globo

Publicado 12/01/2022 08:55

Rio - Gil do Vigor viralizou ao soltar um "pum" enquanto fazia uma live no TikTok para conversar com seus seguidores. O ex-BBB tentou disfarçar, mas a gafe, claro, virou assunto na web e o economista teve de falar sobre o assunto.

"Eita, foi mal. Soltei um pum, que vergonha! Ai, socorro", disse ele, bem-humorado, ainda durante a live. Depois, com a repercussão da gafe, ele repostou o trecho no Instagram Stories e explicou o que aconteceu. "Gente, foi sem querer. Eu achei que seria silencioso", disse.

Recentemente, Gil lançou um documentário sobre a sua vida na Califórnia, nos Estados Unidos.