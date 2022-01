Isis Valverde desembarca no Rio com filho e marido

Rio - A atriz Isis Valverde desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta terça-feira. Isis estava acompanhada pelo marido, André Resende, e o filho do casal, Rael. A família estava curtindo uns dias de férias no arquipélago de Fernando de Noronha. Eles, inclusive, passaram a Virada do Ano por lá. Mais cedo, Isis fez uma postagem se despedindo da ilha.

