O cantor Ed Motta se apresenta no Espaço Furnas - GRÁTIS - Chachi Ramirez

O cantor Ed Motta se apresenta no Espaço Furnas - GRÁTIS Chachi Ramirez

Publicado 12/01/2022 10:27 | Atualizado 12/01/2022 10:30

Rio - O nome do cantor Ed Motta se tornou o assunto mais comentado do Twitter na manhã desta quarta-feira. Isso porque o artista viralizou em um vídeo no qual explica as diferenças entre os grupos de vinho feito por cariocas e paulistas. Ao imitar os sotaques, ele dividiu opiniões na web.



“Os vinhos têm uma ordem (de degustação) e no Rio de Janeiro nada tem ordem", disse ele,antes de imitir como os cariocas se comportam. "'Pô, vamo abrindo aí conforme a gente vai achando gostoso. Como é que foi o jogo ontem?’”, continuou ele, falando "carioquês".

Na sequência, o compositor de "Colombina" disse que em São Paulo é diferente. “Já em São Paulo, os grupos de vinho são os melhores, lá a turma estuda o troço. ‘Vamos começar com esse aqui, que vai ser um pouco menos intenso e a segunda parte e um terceiro fica uma acidez um pouco mais gostosa, vibrante, uma acidez um pouco mais elétrica’”, continuou ele, imitando o sotaque da cidade de SãoPaulo.

No Twitter, internautas repercutiram o vídeo. "Se um dia você precisar explicar a diferença entre carioca e paulistano é só mostrar esse vídeo do Ed Motta", postou um usuário ao compartilhar o trecho. "Ed Motta demonstrando pq cariocas são levemente superiores aos paulistanos", comentou outra pessoa.

Ed Motta demonstrando pq cariocas são levemente superiores aos paulistanos https://t.co/b9CN8xUnxM — o Fravs (@fravenriq) January 12, 2022

Houve até quem pedisse a participação do cantor no próximo "Big Brother Brasil". "Se esse cara entrasse no 'BBB', eu não perderia um! Viva Ed Motta", afirmou um fã do artista. "Ed Motta no BBB, por favor", pediu outro.

Hahahaha... se esse cara entrasse no BBB eu não perderia UM!!! Viva Ed Motta!!! https://t.co/wAI4S1yIK1 — Déo Cardoso (@deocardoso76) January 12, 2022 Ed Motta no BBB, por favor https://t.co/xkDgJbDsLH — DEV (@Devanil) January 12, 2022

Mas a opinião não agradou a todos. "O Ed Motta é chato para caral**", opinou um internauta. "Ed Motta deixou cariocas e paulistas put** fazendo o que cariocas e paulistas fazem com migrantes nordestinos (imitação esteriotipada), foi isso?", indagou outro.

O Ed Motta é chato pra caralho hein. — Doutor Hammond (@DoutorHammond) January 12, 2022

Ed Motta deixou cariocas e paulistas putos fazendo o que cariocas e paulistas fazem com migrantes nordestinos (imitação esteriotipada), foi isso? — (@wander17son) January 12, 2022 .