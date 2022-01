Manuela faz desabafo sobre o pai, André Gonçalves, nas redes sociais - Reprodução Internet

Manuela faz desabafo sobre o pai, André Gonçalves, nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 12/01/2022 10:53

São Paulo - Manuela Seiblitz, uma das filhas para quem André Gonçalves deve pensão, escreveu um desabafo sobre o pai. A jovem, fruto do relacionamento que o ator teve com Teresa Seiblitz, desabafou sobre a ausência do pai ao longo da vida dela e falou que não há nada que o marido de Danielle Winits possa ensinar para ela.

"Tenho 22 anos. Nasci dia 13 de fevereiro de 1999, sábado de carnaval. Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou para o parto e não me viu chegar", começou Manuela. Em seguida, ela citou diversas situações nas quais André Gonçalves não esteve presente.

"Aprendi a andar sem ele. Aprendi a ler, escrever e fazer contas sem ele. Tive meu primeiro ralado no joelho sem ele. Todas as apresentações de escola e de teatro sem ele. Minha primeira medalha na natação. Natal, Réveillon e festas de aniversário sem ele. Minha primeira nota baixa. Aprendi a desenhar, cantar e jogar bola sem ele. Aprendi a cozinhar sem ele. Aprendi a lavar a roupa, fazer faxina e mercado sem ele. Aprendi a andar de bicicleta sem ele. Aprendi a comer, tomar banho e escovar o dente sem ele. Fui a todos os médicos sem ele. Me botei para dormir sem ele. E não há nada que ele possa me ensinar sobre como amar meus futuros filhos", diz Manuela.

Por fim, a filha de André Gonçalves mandou um recado para outros pais que virem a publicação dela. "Aos pais do mundo, sempre há tempo. Enquanto se está vivo, há tempo. Não percam a gigante oportunidade de conhecer os filhos de vocês", finaliza.

No comentário da publicação, a jovem ganhou o apoio de seguidores, familiares e amigos. "Que lindo, minha filha", disse Teresa Seiblitz. "Eu te amo, Manu. Você sempre foi a luz da sua família", disse Leticia Sabatella.