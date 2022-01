Ex-BBB Carol Peixinho - Reprodução

Publicado 12/01/2022 15:38

São Paulo - A ex-BBB Carol Peixinho, que também participou do "No Limite", revelou, nesta quarta-feira (12), que foi assaltada em São Paulo (SP) quando estava indo para a academia. Desesperada, Carol fez um desabafo através do perfil da irmã no Instagram e assumiu que os bandidos trocaram as senhas do banco e estão aplicando golpes através do perfil da influenciadora na rede social.

“Gente, estou fazendo esse vídeo aqui pra dizer que o meu celular foi roubado hoje de manhã, na Paulista [avenida], indo para a academia. Estou desesperada porque a pessoa já mudou a senha do meu Instagram, a minha senha do banco. Estou indo na delegacia para fazer um boletim de ocorrência e na loja para bloquear o meu celular", explicou Carol Peixinho.

Na tarde desta quarta-feira (12), a ex-BBB recuperou o acesso ao Instagram e pediu para que as pessoas não entrassem em links suspeitos postados pelos assaltantes na rede social.