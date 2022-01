Duda Reis conversou com os seguidores - Reprodução

Publicado 12/01/2022 15:11

Rio - Duda Reis contou para os seguidores nesta quarta-feira (12) o motivo de sua ausência das redes sociais nos últimos cinco dias. A influenciadora disse que lesionou o joelho durante uma trilha e explicou detalhes do ocorrido.

"Sumi uns cinco dias. No dia que fiz a trilha, aceitei a brilhante ideia de saltar de umas pedras para cortar caminho. No que eu saltei, caí muito mal. Com a adrenalina não senti. Consegui terminar a trilha. Mas no dia seguinte acordei com muita dor, não estava nem conseguindo pisar no chão de tanta dor, nem andar... Subir escada então, esquece. Muita, muita dor. Liguei para o meu pai, ortopedista, e ele: 'volta agora para casa'. Fiz todos os exames possíveis, a gente estava com muito medo de ter rompido ligamento, mas estou com uma inflamação superforte no menisco. Por isso estou com dificuldade de andar. Está bem melhor a dor. Mas foi por isso que fiquei sumida", esclareceu.