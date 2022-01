Tays Reis - reprodução do instagram

Publicado 12/01/2022 15:42

Rio - Tays Reis, de 26 anos, exibiu a barriguinha de gravidez ao posar de biquíni para fotos. A cantora publicou os cliques no Instagram, nesta quarta-feira. "Eu não quero ser a grávida perfeita, muito menos a mãe perfeita. Eu quero ser eu e eu não sou perfeita", escreveu ela na legenda.

O bebê que Tays espera é fruto de seu relacionamento com Biel. Na rede social, ela ainda disse que a gravidez lhe trouxe novos sentimentos. "Sinto que nunca mais estarei sozinha, que estou cheia de amor pra dar e que Deus me dará toda sabedoria espiritual pra cuidar e fazer do meu meu bebê um ser humano incrível".

Em outra postagem, a cantora mostrou um trecho do ultrassom do bebê e adiantou os possíveis nomes da criança. "Tá com carinha de Pietro ou Pietra", brincou.