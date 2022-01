Luiza desabafou sobre a morte de Maurílio - Reprodução

Publicado 12/01/2022 15:55

Rio - Luiza abriu o coração no Stories do Instagram sobre a vida depois da morte do companheiro de dupla, Maurílio, que faleceu em dezembro após sofrer três paradas cardíacas e ser diagnosticado com uma tromboembolia pulmonar. A cantora está com a família e a namorada, Marcela Mc Gowan, em Caraíva, na Bahia.

"Sabe o que sinto, depois do que aconteceu? Conversei com algumas pessoas que já perderam alguém, e também com as pessoas que compartilharam desse momento comigo, que também eram amigas do Maurílio, que a gente fica num misto de culpa de viver, ao mesmo tempo, quando você perde alguém, você dá uma despertada, como 'preciso viver isso aqui, como se fosse o último dia'. Um misto de culpa por viver com uma vontade louca de viver. E isso é muito estranho. Sei que é confuso, mas é assim que me sinto, cada dia menos", desabafou.

A sertaneja, criada na doutrina espírita, contou que ainda não consegue lidar de forma natural com a morte de alguém importante. "Mas ainda não consigo. Foi um negócio que me abalou demais. Em contrapartida, tenho noção de algumas coisas que, pra mim, fazem sentido e isso me ajudou muito. Mas é isso. Tudo vai ficar bem", acrescentou.

Luiza ainda imaginou o que o amigo diria se a visse sofrendo. "Meu bichinho gostaria que a gente ficasse bem, Maurílio era muito prático. Acho que se ele pudesse dizer alguma coisa seria: 'gente, fica bem, fazendo o favor'", concluiu.