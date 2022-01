Marcelo Faria e Thatiana Travessos - reprodução do instagram

Marcelo Faria e Thatiana Travessos reprodução do instagram

Publicado 12/01/2022 17:20

Rio - Marcelo Faria, de 50 anos, assumiu o namoro com a advogada Thatiana Travessos através do Instagram, nesta quarta-feira. Na imagem, os dois, que curtem uns dias de descanso em Caraíva, surgiram abraçadinhos e sorridentes. "Só alegria no sul da Bahia", escreveu ele na legenda. "Alegria é estar do seu lado, my love", comentou ela.

fotogaleria

Ex-mulher do ator e mãe da filha dele, Felipa, de 10 anos, Camila Lucciola reagiu a imagem. "Tão gatos". Os fãs também curtiram o novo casal. "Dupla maravilhosa!", disse um. "A cara da felicidade!", opinou outro. "Eita, muito amor envolvido", destacou um terceiro.



Através do Instagram Stories, Marcelo postou um clique feito por Thatiana Travessos. Ela ainda escreveu na imagem. "Um marinheiro desse bicho".