Nadja Pessoa - Reprodução

Publicado 12/01/2022 17:34

Rio - Em participação no podcast 'Camarim da Juju', de Juju Salimeni, Nadja Pessoa relembrou a separação de D'Black e revelou que sofria de depressão devido ao relacionamento abusivo com o artista. O ex-casal integrou o elenco do 'Power Couple', em 2018.

"Fui em três psicólogas e todas falaram que eu estava com depressão. Por conta do relacionamento abusivo. Ele me traia e cada traição que eu descobria tinha um motivo e a culpa era minha. A cada traição eu perdoava e aquilo foi me deixando com a autoestima muito baixa", contou.A influenciadora contou que iniciou os tratamentos psicológicos na mesma época em que D'Black participou do "Dancing Brasil", em 2019. "Na noite que ele ganhou o programa, a gente chegou no apartamento e ele falou: 'Agora estou milionário, não preciso mais de você'. Ele quis terminar", recordou. Nadja Pessoa revelou que insistiu para manter o relacionamento e que chegou a mudar com o marido para São Paulo.O casamento de Nadja Pessoa e D'Black terminou em junho de 2020. Na época, a influenciadora contou nas redes sociais que o cantor saiu de casa enquanto ela dormia. "Levou meu laptop, raspou todo dinheiro da nossa conta. Levou tudo. Me deixou sem nada. Liguei para ele e ele me disse que já estava na Dutra, indo para casa da mãe e me mandou falar com o advogado porque não tinha mais nada para falar comigo. E aí o advogado começou a me ligar", disse.