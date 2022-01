Bil Araújo - reprodução do instagram

Publicado 12/01/2022 17:42 | Atualizado 12/01/2022 17:45

Rio - Após ficar a maior parte do ano passado confinado em realitys shows e perder o apartamento que morava em Goiânia, Bil Araújo passou mais um perrengue ao chegar em seu novo condomínio. Através do Instagram, o vice-campeão de 'A Fazenda 13', da Record, contou que esqueceu o andar que mora.

"A pessoa ficou tanto tempo fora de casa, que esqueceu até o andar em que mora", disse ele, aos risos. Em seguida, o modelo explicou a situação. "Para quem não sabe, esse apartamento em que estou morando é novo. Não acostumei com ele ainda e esqueci o meu andar. Estou indo à portaria buscar a chave porque não me recordo, mais". Na sequência, Bil pediu auxílio ao porteiro, que perguntou: 'É o 2607?'. O modelo confirmou. "Eu acho que é isso mesmo".

Vale lembrar que Arcrebiano, mais conhecido como Bil Araújo, participou do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, no ano passado. Após ser eliminado, ele aceitou o convite para participar do 'No Limite'. Pouco tempo depois, ele ficou confinado três meses em 'A Fazenda', da Record, reality que foi vice-campeão.