Evandro SantoReprodução

Publicado 12/01/2022 19:59

Rio - Internado em um clínica de reabilitação, em São Paulo, desde o ano passado, Evandro Santo comemorou sua evolução na luta contra as drogas. O apresentador informou que economizou R$42 mil, em cerca de nove meses, após deixar de usar entorpecentes.

“Eu estou há 280 dias limpo e economizei R$ 42 mil reais, já que eu gastava R$ 150 por dia com drogas, segundo o cálculo do meu aplicativo My Journey. Por mais dias limpo”, disse o ex-integrante do ‘Pânico’, através de um vídeo publicado no Instagram.







Através dos comentários, os fãs do apresentador vibraram com a notícia. "Parabéns pela resiliência", disse um. "Estou muito feliz por você", frisou outro. "Que notícia maravilhosa…Essa sua força de vontade e foco vai ajudar outros a buscarem ajuda também", opinou um terceiro.