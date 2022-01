Hulk e Camila Ângelo em Trancoso, na Bahia - Reprodução Internet

Hulk e Camila Ângelo em Trancoso, na BahiaReprodução Internet

Publicado 13/01/2022 07:43 | Atualizado 13/01/2022 09:36

Rio - O jogador de futebol Hulk e sua mulher, Camila Ângelo, estão curtindo uns dias de férias em Trancoso, na Bahia. O atleta postou no Instagram, na noite desta quarta-feira, algumas fotos em que o casal aparece fazendo um passeio de barco.

fotogaleria

De biquíni, Camila mostrou seu barrigão de gravidez. Ela espera Zaya, primeira filha do casal. "Passeio incrível aqui em Trancoso", escreveu Hulk na legenda das imagens. No final do ano passado, Hulk viajou com Camila e os filhos mais velhos, Ian, Tiago e Alice, frutos do extinto casamento de Hulk com Iran Ângelo, tia de Camila, pelos parques de Orlando, nos Estados Unidos.