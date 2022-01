Atriz Daphne Bozaski - Reprodução/Instagram

Atriz Daphne Bozaski Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2022 10:11

Rio - A atriz Daphne Bozaski, de 29 anos, posou toda sorridente em uma praia de Florianópolis, em Santa Catarina, onde curte dias de descanso ao lado do marido, o chef Gustavo Araújo, e o filho, Caetano, de 3 anos. Nesta quarta-feira, ela compartilhou cliques com um biquíni azul e mostrou boa forma.

fotogaleria

"De boas", escreveu a atriz na legenda da publicação. Os fãs, claro, deixaram elogios nos comentários. "Sereiando", publicou uma seguidora. "Maravilha", destacou outra. "Família linda e abençoada", escreveu uma terceira pessoa.

Daphne atualmente está no ar como a Dolores da novela "Nos Tempos do Imperador", que teve as gravações encerradas em 2021. Ainda neste ano, a atriz deve estrear a segunda temporada da série "As Five", continuação da novela "Malhação - Viva a Diferença".