Adriano Imperador curte férias em Búzios - Reprodução/Instagram

Adriano Imperador curte férias em BúziosReprodução/Instagram

Publicado 13/01/2022 12:24

Rio - Adriano Imperador, de 39 anos, curte férias em Búzios e deu uma canjinha em um bar da cidade, que é localizada na Região dos Lagos. O ex-jogador compartilhou um vídeo por meio do Instagram Stories, no qual aparece cantando “Olha Só Você”, do grupo de pagode Raça Negra.

fotogaleria

O ex-Flamengo não aguentou ficar sentado e deu palhinha ao lado do cantor João Pedro, que também tocava um violão. "Que honra fazer parte dessa noite maravilhosa com um dos maiores nomes da história do futebol, somente agradecer ao Adriano e seus colegas", escreveu o cantor no Instagram

Descontraído, Didico vem compartilhando momentos das suas férias com a família na cidade costeira, onde é tietado por fãs e apaixonados por futebol. Recentemente, ele brincou com o tempo chuvoso que fazia na cidade ao posar com um martelo na mão, fazendo alusão ao todo poderoso Thor, personagem da Marvel.

O Imperador possui um grande mansão pertinho da praia da Ferradura, uma das mais bonitas da cidade. A casa possui quatro quartos, salas diversas, churrasqueira, área gourmet e piscina borda infinita. Foi comprada pelo ex-jogador em 2010, por cerca de R$ 2 milhões, de um norueguês