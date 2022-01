Jojo Todynho e Lucas Souza no Réveillon, na casa da cantora, no Rio - Reprodução Internet

Publicado 13/01/2022 13:25 | Atualizado 13/01/2022 13:31

Rio - O oficial do exército Lucas Souza, 21 anos, decidiu falar sobre os comentários maldosos sobre o seu relacionamento com a funkeira Jojo Todynho. Através da rede social da cantora, onde os dois aparecem deitados na cama, o jovem comentou abertamente sobre a críticas feitas ao casal.

"As pessoas ficam enchendo o saco. Só me mandam mensagens negativas. O pessoal é perturbado, não me deixa em paz. Não preciso ficar escutando merd* das pessoas", disse Lucas.

Jojo começou o romance com Lucas em agosto enquanto ainda namorava o ex, Márcio Felipe, e admitiu ter traído o empresário na ocasião.