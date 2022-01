Taís Araújo - Reprodução Internet

Rio - Taís Araújo, 43 anos, abriu o álbum de fotos da sua festa de 15 anos. Nesta quinta-feira (13), a atriz encantou os seguidores com as imagens e ainda revelou que foi obrigada pela mãe a realizar uma festa com fotógrafos.

"Clube das debutantes que não queriam tirar fotos: 1 membro! Nessa época, eu já trabalhava como modelo e não queria nem festa, quanto mais tirar fotos, mas minha mãe me obrigou a fazer festa com fotógrafo", iniciou ela.

"Hoje me arrependo de não ter tirado fotos melhores desse momento. Aiai, mãe não é tudo igual, mas elas sempre sabem muito né? P.S: SIM! Essa é a Isabel Fillardis e a gente se conhece sim todo esse tempo", completou Taís.

