Zilu GodoiReprodução

Publicado 13/01/2022 15:02

Rio - Zilu Camargo, 63 anos, decidiu entrar no clima do "BBB" e anunciou em seu Instagram uma participação na casa mais vigiada do Brasil, que estreia na próxima segunda-feira (17). Nesta terça-feira (13), a empresária fez uma brincadeira onde aparecia como uma das participantes do camarote e fez a alegria dos seguidores.

"É verdade esse bilhete, viu @jbboninho?!?! Hahahahahaha... Quem serão os participantes do #BBB esse ano??? Arrisquem-se nos palpites", escreveu ela.

Camilla Camargo, filha de Zilu, logo comentou a publicação. "Senhor q susto hahahahahah quase tive um treco aqui hahahah", escreveu Camilla.





