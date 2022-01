Detalhes da decoração da área externa da casa do BBB 22 - reprodução de vídeo

Detalhes da decoração da área externa da casa do BBB 22reprodução de vídeo

Publicado 13/01/2022 15:34

Rio - Boninho mostrou pela primeira vez algumas imagens da decoração da área externa da casa do 'Big Brother Brasil 22', através do Instagram, nesta quinta-feira. No vídeo, dá pra ver que o ambiente é bem colorido. Os tons são combinados com formas geométricas.

fotogaleria

Na publicação, Boninho também deu mais uma dica sobre os participantes ao divulgar fotos das mãos de alguns confinados. "A última chance para você tentar descobrir quem vai entrar na casa antes de a gente revelar os participantes amanhã [sexta-feira] é aprendendo a ler as mãos deles. Dá uma olhada aqui da casa e já estamos dentro dela”, brincou o diretor. Na legenda, ele escreveu: "E ai? Eu já sei de quem é cada uma dessas mãos, só pela linha da vida!".

A nova edição do 'BBB 22' estreia no dia 17 de janeiro, com o comando de Tadeu Schmidt. A lista de participantes será divulgada nesta sexta, 14, ao longo da programação da TV Globo.