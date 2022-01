Luana Piovani pegou piolho do filho, Bem - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2022 16:01

Rio - Luana Piovani, 45 anos, que mora em Portugal, está passando uma temporada no Brasil. E aproveitou para renovar o visual, a atriz mostrou para os seguidores o resultado de uma harmonização facial realizada em uma clínica no Rio de Janeiro.

"Eu sei que vocês ainda não estão vendo, mas eu já estou totalmente recauchutada. Bochechinha 15 anos, queixinho, contorno, botoco, botoco, botoco. Hoje não fizemos o pescocinho porque a gente vai fazer um outro negócio, que daí não pode fazer uma coisa fazendo a outra. E eu vou fazer um negocinho para dar um clareamento, que é uma luz pulsada que vai diminuir essas manchinhas que eu tô aqui", disse ela.

A atriz também falou sobre as críticas recebidas pela realização de procedimentos estéticos. "As pessoas falam assim: 'ai, harmonização facial'. As pessoas falam: você não faz nada, né, Luana? O que eu faço é harmonização facial. Harmonização facial é você harmonizar o seu rosto. O que hoje a gente chama de harmonização facial é 'deu ruim'. É uma desarmonização. Por que quando você observa é porque não houve a harmonia", comentou Luana.