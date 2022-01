Xuxa Meneghel e Renato Aragão - Reprodução/Instagram

Xuxa Meneghel e Renato AragãoReprodução/Instagram

Publicado 13/01/2022 17:20 | Atualizado 13/01/2022 17:40

Rio - Xuxa Meneghel celebrou nas redes sociais o aniversário do amigo, Renato Aragão, que completou 87 anos nesta quinta-feira (13). Em postagem, a Rainha dos Baixinhos agradeceu as oportunidades que o humorista lhe ofereceu.

fotogaleria

"É nítido o meu amor por você @renatoaragao. Mas eu nunca te agradeci por você ter acreditado em mim quando eu ainda estava no Clube da Criança, por você deixar eu ser a única namoradinha do Didi, por você ser meu vizinho na casa rosa, no Malibu, em Orlando… por você deixar a Livinha perto da Sashita quando eram bebês, por você me apresentar a @lilianaragaooficial (seu grande amor) antes de qualquer pessoa…", escreveu.