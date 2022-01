Lexa - Reprodução

LexaReprodução

Publicado 13/01/2022 18:12

Rio - Após o programa 'Balanço Geral SP' noticiar uma briga entre funcionárias da cantora Lexa, nesta quinta-feira (13), a assessoria da funkeira divulgou um comunicado explicando a alegação de uma delas sobre falta de assistência e uma suposta demissão por justa causa.

fotogaleria "Lexa esclarece que foi acordada com socos na porta do seu quarto, correu para abrir a porta e se deparou com suas funcionárias se agredindo. A cantora pediu que parassem de se agredir e ao socorrer ambas, uma delas pediu para ser demitida, partindo assim da própria, após Lexa impor respeito em seu domicílio", relatou em nota.

A assessoria da cantora garantiu que Lexa cumpriu com as obrigações trabalhistas com a funcionária demitida. "Informa que toda documentação foi devidamente assinada e registrada digitalmente. Todos os pagamentos previstos pela lei foram efetuados e não há quaisquer pendência financeira trabalhistas em aberto."



Lexa concluiu o comunicado dizendo que acredita no diálogo como forma de resolver qualquer situação. "Respeito é fundamental", frisou.