Publicado 13/01/2022 18:35

Rio - Valesca Popozuda opinou sobre o elenco do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, através do Twitter, nesta quinta-feira. “Tem uma cantora “antiga” muito respeitada que vai para o BBB e ninguém tá supondo ela. Tem uma ex-Porta dos Fundos também! Ou eu tô ficando louca ou já sou louca mesmo!”, escreveu a funkeira.

Tem uma cantora "antiga" muito respeitada que vai para o BBB e ninguem.. NINGUÉM tá supondo ela,

Tem uma ex porta dos fundos também! Ou eu to ficando louca ou já sou louca mesmo! — Valesca Popozuda (@ValescaOficial) January 13, 2022

Não demorou muito para os internautas começarem a especular alguns nomes. "A Valesca confirmou a Pitty no BBB22. Só não vê quem não quer!", disse um. "Mc Sabrina no BBB", acreditou outro. "Kelly Key?”, quis saber um terceiro. "Vem aí Paula Fernandes no #BBB", apostou mais um. Em relação a dica do ‘ex-Porta dos Fundos’, as apostas dos usuários do Twitter são Clarice Falcão e Letícia Lima.