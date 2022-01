Rafael Vitti e Tatá Werneck com a filha, Clara Maria - Reprodução/Instagram

Rafael Vitti e Tatá Werneck com a filha, Clara Maria Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2022 20:01

Rio - Rafael Vitti fez uma declaração para Tatá Werneck, nesta quinta-feira (13), em comemoração aos cinco anos de relacionamento. O romance começou em 2017 e dois anos depois nasceu Clara Maria, a primeira filha do casal. Nas redes sociais, o ator compartilhou diversas fotos em família e homenageou a apresentadora.

"Hoje a gente faz 5 anos juntos, e eu só quero agradecer por você me amar e cuidar de mim quando estou na merd*. Porque mesmo você tendo um milhão de coisas pra fazer e resolver, se eu precisar, você vai me dar suporte. E no fim das contas se relacionar é isso: um ser o apoio do outro nos momentos onde a gente só pensa em desistir…você já me salvou de muitas bads… Obrigado por ser essa luz nas nossas vidas". escreveu.Rafael Vitti completou a declaração citando a filha do casal. "Clara tem sorte de ser sua filha, exemplo de determinação, força, fé, justiça, generosidade e caretas. Você é muito, meu amor. Começamos a namorar por acaso, e nem a gente acreditava que era possível. E hoje temos nossa família. Te amo muitão, mindu. Feliz 5 anos”, concluiu.