Andressa Ferreira publica foto dando beijão em Thammy Miranda Reprodução Instagram

Publicado 14/01/2022 07:55

Rio - Nesta quarta-feira, Andressa Ferreira abriu uma caixinha de perguntas no Instagram Stories e seu casamento com Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, virou assunto entre os seguidores. Paciente, mais uma vez, ela respondeu questões relacionadas a masculinidade do marido, um homem trans.

"Verdade que você não gosta que falem que é casada com uma mulher?", questionou a seguidora. “Eu não sou casada com uma mulher, Thammy se transformou! Se ele não fosse famoso e você encontrasse com ele, não teria dúvidas disso! Ele é homem! Mas se eu fosse, não teria problema nenhum! Até porque eu já namorei mulheres!”, disse ela em texto no Instagram Stories que foi compartilhado também no feed.

Na sequência, ela ainda teve de esclarecer que não se casou por interesse, pois já era rica antes de se casar com Thammy. Eu sou rica muito antes de conhecer o Thammy. Não (sou rica) porque vim de família rica, mas porque sempre me esforcei para chegar aonde queria. Sempre estudei, quando conheci o Thammy, já tinha meu apartamento, meu carro. Já tinha viajado muito pelo mundo afora. Mulher que se valoriza não fica com ninguém por interesse”, acrescentou.