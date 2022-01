Aline Campos, ex-Riscado - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2022 11:11 | Atualizado 14/01/2022 11:27

Rio - Após testar positivo para Covid-19, Aline Campos, ex-Riscado, gerou polêmica ao dizer, nesta quinta-feira, que estava buscando uma manicure que também estivesse com doença e assintomática para pintar suas unhas. Internautas não viram com bons olhos a publicação da modelo já que o país vive uma crescente de casos de Covid-19 em decorrência da transmissibilidade da variante ômicron.

"Procura-se: manicure e massagista em Noronha com Covid e sem sintomas!", escreveu Aline na legenda. A modelo está isolada em Fernando de Noronha, onde passava férias com os filhos, que também testaram positivo para a doença.

Usuários do Twitter criticaram a postagem. "A Aline Riscado que agora é Aline Campos está com covid e pediu massagista e manicure também 'covidadas' para fazer serviço para ela… Olha só, ein, minha gente, vendendo sensatez", ironizou uma pessoa. "Tem gente que enfiou a noção no c* mesmo", criticou outra. "Os stories da Aline Campos parecem até uma sátira", argumentou uma terceira.



A Aline Riscado que agora é Aline Campos está c COVID e pediu massagista e manicure TBM covidadas para fazer serviço pra ela… OLHA SÓ HEIN MINHA GENTE, VENDENDO SENSATEZ — Tory Odiada Sensata (@ToryHostilizada) January 14, 2022 Lendo a notícia dessa Aline Campos, com covid e querendo manicure com covid… tem gente que enfiou a noção no cu mesmo — Paola’s Version (@lollalima) January 14, 2022

os storys da aline campos parece até uma sátira — karine (@withkkarine) January 14, 2022

Depois da repercussão, a modelo se pronunciou também pelo Instagram Stories, disse que segue todos os protocolos contra a doença e mantém isolamento após testar positivo. Ainda afirmou que a publicação anterior não passava de uma brincadeira e pediu desculpas "se ofendeu alguém".

“Quem me conhece e segue sabe o quanto eu respeito esse vírus! Não é à toa que não estou indo pra aglomeração, não fui pra festas de Réveillon, etc! Me deparo com comentários na minha última postagem agora do feed de pessoas com raiva de mim, me chamando de sem noção, porque algum jornalista viu stories meus, que eu fiz de manhã, brincando”, começou ela.

“A gente está se isolando, a gente está respeitando tudo direitinho. Aí mais cedo fiz stories com minha amiga, stories bobo, de brincadeira, uma brincadeira que mesmo se fosse verdade, não acho que seria motivo para tudo isso que está acontecendo. Se ofendeu alguém, eu peço desculpas de todo meu coração. Mas eu falei o seguinte: podia ter uma manicure também com Covid e sem sintomas pra vir aqui fazer a nossa unha, porque aí ia ser o combo perfeito: a manicure que está entediada querendo ganhar o dinheirinho dela”, justificou.