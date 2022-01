Viih Tube - Reprodução

Publicado 14/01/2022 09:04 | Atualizado 14/01/2022 10:34

Rio - Perrengue da vida adulta! A ex-BBB Viih Tube usou o Instagram Stories, nesta quinta-feira, para explicar a falta de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de sua mansão em Panamby, Zona Sul de São Paulo. A influenciadora só lembrou da conta após ser cobrada na Justiça pela prefeitura da cidade.



A youtuber, que revelou nem saber o significado da sigla do imposto, explicou que sua mãe ficou responsável por pagar as contas durante confinamento no "BBB 21", mas, após a sua saída do confinamento do reality, as duas esqueceram de pagar essa conta.

"Morar sozinha é muita responsabilidade. Muito imposto e coisa para pagar. As pessoas descobriram que eu não paguei meu IPTU e nem eu sabia que não tinha pago o IPTU. Desde o 'Big Brother', eu mesma não voltei a pagar minhas contas, uma folgada. Nos três meses que fiquei confinada, minha mãe pagou tudo para mim e quando eu saí, continuei folgada", explicou.

"Só que ela esqueceu, eu esqueci e não paguei. Que vergonha, que vexame! Obrigada por me avisarem. Sempre paguei tudo certinho. Acontece, morar sozinha é uma loucura! Estou descobrindo tanta coisa para pagar. Para ser sincera, eu nem sei o que significa a sigla! Vou pagar", brincou a influenciadora.