Publicado 14/01/2022 12:22

Rio - MC Loma, 19 anos, era um dos nomes que estavam sendo citados para integrar o elenco do camarote do "BBB 22". Por conta do sumiço das redes sociais, os internautas ficaram animados com uma possível participação da pernambucana no reality, mas não foi dessa vez. Nesta sexta-feira (13), Mirella, uma das gêmeas lacração, acabou entregando que o destino da amiga.

"Gente, eu tô aqui desabafando com vocês, porque Mirella é 'lasca'. Eu aqui sumida este tempo todo pra ver se ganho um biscoito, estava chegando a 7 milhões de seguidores, tô com 6,9. Aí Mirella me posta no cinema", disse Loma.