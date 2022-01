Britney Spears - Reprodução

Publicado 14/01/2022 12:53 | Atualizado 14/01/2022 12:56

Rio - Britiney Spears, 40 anos, decidiu abrir o jogo e rebater as críticas feitas pela irmã, Jamie Lynn. Em uma entrevista ao "Good Morning America", Jamie abordou sua relação complicada com a cantora. E também afirmou que a princesinha do pop estava totalmente fora do controle quando foi submetida à tutela, onde ficou sendo controlada pelo pai, Jamie Spears, durante longos treze anos.

Através de uma carta aberta publicada pelas redes sociais, Britney deu sua versão dos fatos. "Ela nunca esteve muito perto de mim nos últimos 15 anos. Então, por que eles falariam com ela sobre isso a não ser pelo fato de que ela quer vender um livro às minhas custas", iniciou ela.

"Eu escrevi muitas das minhas músicas, ela era a criança naquela época. Ela nunca teve que trabalhar por nada. Tudo foi sempre dado de graça a ela! Eu sempre fui a melhor pessoa. Eles todos conseguiram fazer o que queriam e brincar comigo enquanto eu me sentei e assisti. Mas agora isso parece piada… a última coisa que eu faria era pedir pelas coisas que foram dadas a ela! Então sim, eles arruinaram os meus sonhos", continuou ela.

"Minha família arruinou um bilhão porcento dos meus sonhos e tenta fazer com que eu pareça louca mesmo estando ardendo em febre, não conseguindo sair da cama. Minha família ama me colocar para baixo, e me machucam sempre, então estou enojada deles", completou Spears.