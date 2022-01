Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Bárbara EvansReprodução/Instagram

Publicado 14/01/2022 16:31

Rio - Grávida do primeiro filho, Bárbara Evans usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (14) para mostrar a realidade do período gestacional. A modelo, que aguarda a chegada de Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro, compartilhou com os seguidores uma foto de biquíni para mostrar as mudanças que seu corpo sofreu.

"Realidade! A gravidez veio e com ela muitas mudanças por aqui. Curvas novas, dobrinhas, celulite, muito peito. Me sinto outra pessoa, às vezes insegura, porém carregando a maior felicidade da minha vida. O corpo? A insegurança? Ah! Vamos vivendo um dia após o outro né?! Se aceitando e se respeitando", disse a modelo.

"Não vou dizer que é fácil, porque não é! Mas tudo bem! Depois corro atrás", finalizou.