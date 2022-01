Otaviano Costa - Reprodução

Otaviano Costa Reprodução

Publicado 14/01/2022 17:32

Rio - Otaviano Costa comentou em seu perfil no Instagram sobre o anúncio feito na última quinta-feira (13) da sua chegada ao SBT. O apresentador assumirá o comando do reality culinário 'Cozinhe se Puder - Mestres da Sabotagem'.

fotogaleria Nos Stories, Otaviano entregou um recado que recebeu de Celso Portiolli, agora colega de SBT. "Eu estou dando uma de Mion aqui, mas... Eu estou muito feliz, pois acabei de ler uma mensagem do Celso Portiolli no meu Instagram. O Celso, que é um grande cara, uma grande ser humano, um grande comunicador e que vem dessa casa que eu estou tendo o prazer de voltar a trabalhar", contou.

O apresentador teceu muitos elogios à nova emissora e ao patrão, Silvio Santos. "O SBT é uma casa de comunicadores, que, graças a Deus, é assim que eu me considero também. São comunicadores populares, que falam com a turma toda, que fala com a família, que bagunça, que caem no chão, que cantam, que brincam e que falam de maneira popular."

"Eu vou trabalhar na televisão do Silvio Santos como comunicador. O meu primeiro emprego na televisão foi no SBT, depois eu trabalhei como ator. Mas agora, vou trabalhar como comunicador. Eu sou um comunicador, graças a Deus! Eu amo o que faço. Agora na casa do Silvio Santos, o maior de todos. Obrigado a vocês, os mais importantes e fundamentais para a minha vida. Gente que me acompanha há muito tempo. São anos de câmeras, microfones, ao vivo, gravado. Tantas situações, tantas emoções, tantos movimentos e vocês sempre comigo. Obrigado pela participação na minha arquibancada da vida", acrescentou.